Bayern Monaco | visite mediche programmate per il nuovo acquisto!

(Di martedì 21 giugno 2022) Secondo quanto riporta il profilo Twitter di Nicolò Schira, ilha programmato ledi Sadio Manè nella giornata di oggi. ManèMercatoPer il calciatore senegalese è pronto un contratto fino al 2025 con il Club campione di Germania. L’attaccante lascerà il Liverpool in questa sessione di mercato per 41 milioni di euro circa. L’annuncio è atteso nella giornata di domani. Sadio Manè è stato una pedina fondamentale nel gioco di Klopp. Nel suo periodo con i Reds ha disputato 269 partite e realizzato 120 gol (Capocannoniere nel 2018/19) vincendo 1 Premier League, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA oltre ad 1 Coppa di Lega inglese e ad 1 Coppa di Inghilterra. Tommaso Tondo

