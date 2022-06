Bayern Monaco | tutto fatto per Mané | oggi le visite mediche | domani la presentazione

Pubblicità

FCLugano1908 : ?? Benvenuto Lukas Mai! ?? Siamo felici di annunciare che il giocatore, proveniente dal Bayern Monaco, ha firmato un… - DiMarzio : .@FCBayern, pronta offerta per #Mané del @LFC: le cifre - MarcoStep92 : RT @GoalItalia: Successi, goal storici, trofei ?? Sadio Mané lascia il Liverpool e Jürgen Klopp con una valigia carica di ricordi indelebil… - telodogratis : E’ il giorno di Sadio Mané al Bayern Monaco - calsciomercato : Sadio Manè è a Monaco di Baviera per sostenere le visite mediche con il Bayern Monaco????? #Mane #Bayern #Calciomercato #Liverpool #Bundesliga -

...il teenager più caro del mondo (15 milioni di euro più 35 di bonus pagati da Al Khelaifi al... Sulle tracce del "wonderkind" c'erano pure il potentee soprattutto il prestigioso Manchester ...HUMMELS - L'estate del 2016 Mats Hummels decide di recidere le radici che lo tenevano ancorato al Borussia Dortmund e di dirigersi al. In un lasso di tempo brevissimo, però, la ...Il calciomercato, almeno per il momento, è tutto un concentrato di buoni propositi. E basta. Idee ce ne sarebbero, soldi meno. E allora si procede ...Il Bayern Monaco ha accolto in aeroporto il giocatore Sadio Manè per poi provvedere alle visite mediche del senegalese ...