Bayern Monaco, Mané arrivato per le visite mediche: domani la presentazione (Di martedì 21 giugno 2022) Sadio Mané pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il senegalese si è sottoposto alle visite mediche, domani la presentazione Come riferito da Gianluca Di Marzio, Sadio Mané si è sottoposto quest'oggi alle visite mediche con il Bayern Monaco, pronto a versare nelle casse del Liverpool 32 milioni di euro in parte fissa più altri 9 di bonus. Nella giornata di domani la presentazione ufficiale dell'attaccante senegalese con il club della Baviera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

