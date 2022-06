Bassetti non ha dubbi: "Vi dico la verità sulla nuova ondata Covid, ecco cosa accadrà" (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, spiega quali sono gli scenari che ci attendono in vista di una nuova ondata Covid con Omicron 5. All'Adnkorons Salute, Bassetti fa il punto della situazione e spiega in modo chiaro quali sono gli scenari per questa stagione estiva: "È come un'influenza? Fondamentalmente penso che sia così, in alcuni casi anche meno. Abbiamo forme di raffreddore rinforzato, naso che cola e mal di gola. In 3-4 giorni massimo in un vaccinato questa forma si risolve". "Siamo di fronte ad una forma simil influenzale, quindi molto contagiosa, ma se osserviamo i dati delle ospedalizzazioni nei Paesi dove BA.5 è già passata non si sono alzati, si è ricoverata pochissima gente", spiega Bassetti all'Adnkronos Salute. "Ci dobbiamo abituare a vedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Matteo, infettivologo del San Martino di Genova, spiega quali sono gli scenari che ci attendono in vista di unacon Omicron 5. All'Adnkorons Salute,fa il punto della situazione e spiega in modo chiaro quali sono gli scenari per questa stagione estiva: "È come un'influenza? Fondamentalmente penso che sia così, in alcuni casi anche meno. Abbiamo forme di raffreddore rinforzato, naso che cola e mal di gola. In 3-4 giorni massimo in un vaccinato questa forma si risolve". "Siamo di fronte ad una forma simil influenzale, quindi molto contagiosa, ma se osserviamo i dati delle ospedalizzazioni nei Paesi dove BA.5 è già passata non si sono alzati, si è ricoverata pochissima gente", spiegaall'Adnkronos Salute. "Ci dobbiamo abituare a vedere ...

