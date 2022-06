Basket, Romeo Sacchetti riparte dalla Serie A2: sarà sulla panchina di Cantù (Di martedì 21 giugno 2022) Romeo Sacchetti è il nuovo allenatore della Pallacanestro Cantù: l’ex tecnico della Nazionale italiana di Basket riparte dalla Serie A2, sulla panchina della squadra che è retrocessa nella scorsa stagione e che quest’anno ha tentato di risalire subito, ma ha perso contro Scafati la finale play-off a gara-5. La sconfitta aveva portato il Consiglio d’Amministrazione della Pallacanestro Cantù ad interrompere il sodalizio tecnico con Marco Sodini. Meo Sacchetti oggi ha sottoscritto un contratto biennale sino a giugno 2024. Si chiude così il cerchio delle panchine: Sacchetti era stato accostato a Torino, dove però è andato Franco Ciani, ex coach di Trieste. Da giocatore ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022)è il nuovo allenatore della Pallacanestro: l’ex tecnico della Nazionale italiana diA2,della squadra che è retrocessa nella scorsa stagione e che quest’anno ha tentato di risalire subito, ma ha perso contro Scafati la finale play-off a gara-5. La sconfitta aveva portato il Consiglio d’Amministrazione della Pallacanestroad interrompere il sodalizio tecnico con Marco Sodini. Meooggi ha sottoscritto un contratto biennale sino a giugno 2024. Si chiude così il cerchio delle panchine:era stato accostato a Torino, dove però è andato Franco Ciani, ex coach di Trieste. Da giocatore ...

