Basket: Nba, Warriors festeggiano titolo con parata per strade di San Francisco (Di martedì 21 giugno 2022) San Francisco, 21 giu.(Adnkronos) - Dopo tre parate (2015, 2017 e 2018) per le strade di Oakland, i Golden State Warriors hanno festeggiato il titolo di quest'anno a San Francisco in seguito allo spostamento della franchigia. Il bus scoperto con la squadra ha percorso poco più di due chilometri, nel cuore della città, su Market Street. Sul pulmann lo slogan che ha accompagnato la squadra per tutti i playoff ("Gold Blooded") e la scritta: "7 volte campioni Nba". Tante bottiglie di champagne, qualche fucile ad acqua per allievare il gran caldo dei tifosi e anche le stelle filanti con i colori sociali: il blu, l'oro e il bianco. Stephen Curry l'Mvp delle ultimi finali ha scelto di indossare al collo (legati a una collanina) i suoi tre precedenti anelli vinti con Golden State. Il quarto lo riceverà alla ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) San, 21 giu.(Adnkronos) - Dopo tre parate (2015, 2017 e 2018) per ledi Oakland, i Golden Statehanno festeggiato ildi quest'anno a Sanin seguito allo spostamento della franchigia. Il bus scoperto con la squadra ha percorso poco più di due chilometri, nel cuore della città, su Market Street. Sul pulmann lo slogan che ha accompagnato la squadra per tutti i playoff ("Gold Blooded") e la scritta: "7 volte campioni Nba". Tante bottiglie di champagne, qualche fucile ad acqua per allievare il gran caldo dei tifosi e anche le stelle filanti con i colori sociali: il blu, l'oro e il bianco. Stephen Curry l'Mvp delle ultimi finali ha scelto di indossare al collo (legati a una collanina) i suoi tre precedenti anelli vinti con Golden State. Il quarto lo riceverà alla ...

Pubblicità

TV7Benevento : Basket: Nba, Warriors festeggiano titolo con parata per strade di San Francisco - - M2000Philip : RT @SkySportNBA: Basket, giovane talento del college USA ucciso in una sparatoria a New York #SkyNBA #NBA - SkySport : RT @SkySportNBA: Basket, giovane talento del college USA ucciso in una sparatoria a New York #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : Basket, giovane talento del college USA ucciso in una sparatoria a New York #SkyNBA #NBA - Luxgraph : The Athletic: 'Draft Nba, gli Houston Rockets sceglieranno Banchero' -