Basket NBA, Paolo Banchero: “Voglio giocare per l’Italia. Il Draft? Sono il migliore” (Di martedì 21 giugno 2022) Il Draft NBA 2022 è sempre più vicino. Nella notte tra giovedì 23 giugno e venerdì 24 i migliori collegiali degli Stati Uniti e i più grandi prospetti del Basket internazionale faranno il loro ingresso nella Lega dei Giganti. Tra i giocatori in lotta per la prima scelta assoluta c’è Paolo Banchero, proveniente da un’ottima annata da freshman ai Duke Blue Devils e considerato, al pari di Chet Holmgren di Gonzaga e Jabari Smith jr. di Auburn, uno dei prospetti più elettrizzanti dell’intera classe. Banchero, nato a Seattle ma da padre italiano, è in possesso del passaporto italiano da un paio d’anni ed il nuovo CT Gianmarco Pozzecco ha intenzione di incontrarlo per tentare di arruolarlo in vista dei prossimi Europei. In un’intervista a Sky Sport, il prodotto di Duke ha confermato la sua volontà di vestire ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) IlNBA 2022 è sempre più vicino. Nella notte tra giovedì 23 giugno e venerdì 24 i migliori collegiali degli Stati Uniti e i più grandi prospetti delinternazionale faranno il loro ingresso nella Lega dei Giganti. Tra i giocatori in lotta per la prima scelta assoluta c’è, proveniente da un’ottima annata da freshman ai Duke Blue Devils e considerato, al pari di Chet Holmgren di Gonzaga e Jabari Smith jr. di Auburn, uno dei prospetti più elettrizzanti dell’intera classe., nato a Seattle ma da padre italiano, è in possesso del passaporto italiano da un paio d’anni ed il nuovo CT Gianmarco Pozzecco ha intenzione di incontrarlo per tentare di arruolarlo in vista dei prossimi Europei. In un’intervista a Sky Sport, il prodotto di Duke ha confermato la sua volontà di vestire ...

OA_Sport : Paolo Banchero, prossimo al Draft NBA, conferma la sua volontà di giocare con la Nazionale italiana. - infoitsport : Basket: Nba, Warriors festeggiano titolo con parata per strade di San Francisco - infoitsport : Basket: Nba. Festa dei Warriors lungo le strade di San Francisco - Eurosport_IT : Tra poco inizierà l'avventura NBA per Paolo Banchero: poi la maglia azzurra? ???????? Leggi le dichiarazioni:… - mariamrqb : RT @Eurosport_IT: ??? Pozzecco al suo primo giorno di scuola tra responsabilità, 'ni' e la Nba! ?????? Per le parole complete… -