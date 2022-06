Basket | Meo Sacchetti nuovo coach della Pallacanestro Cantù

(Di martedì 21 giugno 2022) L’ex. ctNazionale, Meo, sarà il. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 2024, ripartendo quindi dal campionato di Serie A2. L’obbiettivosocietà lombarda, infatti, è quello di ritornare in A1 e per questo ha deciso di affidarsi ad un tecnico di assoluta esperienza come. SportFace.

Pubblicità

CentotrentunoC : #Basket È ufficiale, Meo #Sacchetti è il nuovo coach di Cantù ???? Contratto di due anni per l'ex tecnico della… - sportface2016 : Basket, #MeoSacchetti nuovo coach della #PallacanestroCantù - sportal_it : Cantù, Meo Sacchetti è più di un'idea -

della Nazionale italiana di: Pozzecco il successore In ogni caso, palasport o non palasport, Sacchetti - che quest'anno ha sfruttato ancora il contratto che la Fortitudo Bologna gli ha dovuto ...... l'approdo nella massima serie dove coachSacchetti, sia a Cremona che nella nazionale azzurra, ... "cercherò di imparare il più possibile e meritarmi l'ingresso nel grande". Missione ...L’ex. ct della Nazionale, Meo Sacchetti, sarà il nuovo coach della Pallacanestro Cantù. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 2024, ripartendo quindi dal campionato di Serie A2. L’obbiettivo dell ...L'ex allenatore della Nazionale di basket Meo Sacchetti è il nuovo coach della Pallacanestro Cantù, che l'anno prossimo riproverà a salire in A1 dopo la sconfitta in finale quest'anno. (ANSA) ...