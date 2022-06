Basket: Banchero, 'sono il migliore talento del draft, ho lavorato tanto per arrivare in Nba' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - “sono entusiasta per quello che sta per accadere: il mio è stato un lungo viaggio per arrivare fino a qui, ho lavorato un sacco per meritarmi tutto questo. Essere qui in attesa di una chiamata al draft è surreale, ma al tempo stesso sono consapevole che siamo all'inizio e che soltanto dopo essere stato scelto al draft inizia il vero lavoro”. Lo dice Paolo Banchero in vista del draft Nba in programma giovedì prossimo dove il 19enne di passaporto italiano sarà, con ogni probabilità, una delle prime scelte. “La caratteristica migliore del mio gioco è la versatilità e nello specifico la capacità di passare il pallone e mettere nelle condizioni ideali i miei compagni di squadra: ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - “entusiasta per quello che sta per accadere: il mio è stato un lungo viaggio perfino a qui, houn sacco per meritarmi tutto questo. Essere qui in attesa di una chiamata alè surreale, ma al tempo stessoconsapevole che siamo all'inizio e che soldopo essere stato scelto alinizia il vero lavoro”. Lo dice Paoloin vista delNba in programma giovedì prossimo dove il 19enne di passaporto italiano sarà, con ogni probabilità, una delle prime scelte. “La caratteristicadel mio gioco è la versatilità e nello specifico la capacità di passare il pallone e mettere nelle condizioni ideali i miei compagni di squadra: ...

Pubblicità

daianadilisi24 : RT @StorieASpicchi: Banchero dice, SUE PAROLE, di voler giocare per la Nazionale Italiana. Commenti: “Voglio vedere se è davvero così”, “Sa… - TV7Benevento : Basket: Banchero, 'sono il migliore talento del draft, ho lavorato tanto per arrivare in Nba' -… - StorieASpicchi : Banchero dice, SUE PAROLE, di voler giocare per la Nazionale Italiana. Commenti: “Voglio vedere se è davvero così”,… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Pozzecco, prima da c.t.: 'Vi spiego la mia Italia. E spero che Banchero mi dia udienza' #basket - Gazzetta_it : Pozzecco, prima da c.t.: 'Vi spiego la mia Italia. E spero che Banchero mi dia udienza' #basket -