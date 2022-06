Barù lancia un nuovo progetto ed incuriosisce i fan con un ospite speciale: “Tutti sintonizzati” (VIDEO) (Di martedì 21 giugno 2022) Barù incuriosisce e stupire i propri fan con un VIDEO insieme ad un ospite speciale: ecco cosa è emerso nelle ultime ore Barù da Pechino Express ai fornelli, passando per il Grande Fratello Vip 6 continua a stupire i suoi fan. L’ex gieffino solo pochi mesi fa dopo aver condiviso l’avventura nel programma Pechino Express con suo zio Costantino Della Gherardesca è sbarcato nella Casa più spiata d’Italia. Nella sesta edizione del noto reality show di Canale 5 ha conquistato il cuore di tantissimi italiani con la sua simpatia riuscendo a conquistare un posto tra i finalisti posizionando infine al terzo posto nella finale, subito dopo Davide Silvestri e la vincitrice Jessica Selassié. Dopo il reality show Barù ha deciso di aprire il suo primo temporary restaurant sui ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022)e stupire i propri fan con uninsieme ad un: ecco cosa è emerso nelle ultime oreda Pechino Express ai fornelli, passando per il Grande Fratello Vip 6 continua a stupire i suoi fan. L’ex gieffino solo pochi mesi fa dopo aver condiviso l’avventura nel programma Pechino Express con suo zio Costantino Della Gherardesca è sbarcato nella Casa più spiata d’Italia. Nella sesta edizione del noto reality show di Canale 5 ha conquistato il cuore di tantissimi italiani con la sua simpatia riuscendo a conquistare un posto tra i finalisti posizionando infine al terzo posto nella finale, subito dopo Davide Silvestri e la vincitrice Jessica Selassié. Dopo il reality showha deciso di aprire il suo primo temporary restaurant sui ...

Pubblicità

skyler_italia : @paola_cavicchi @GiusCinelli Lo so, ho risposto a tal proposito, ma questa pagina e' una pagina jeru e se voglio… - PeppaPi77992766 : La strategia di Mercedes è stata quella della ship, della coppia con Edoardo ! Lei si lancia su Edoardo fin da subi… - lavitapensata1 : RT @serioouusly: Io noi ho dubbi: - Le toscane del mio ?? @lavitapensata1 e @kogossip - La collega gregopazza @salutiebRaci1 che mi ascolt… - serioouusly : Io noi ho dubbi: - Le toscane del mio ?? @lavitapensata1 e @kogossip - La collega gregopazza @salutiebRaci1 che mi… - Mariach16111265 : RT @Tatona031976: Un bel momento di Jess non può essere oscurato da una persona che scrive che si è risentita per i modi di Baru senza spie… -

Jessica Selassiè travolta dal gossip: "Costretta a farlo". La sua decisione Difatti sul suo rapporto con Barù ne sono state dette di tutti i colori. E non c'è mai stato ... GF Vip, l'ex concorrente lancia un avvertimento: "Chiunque violerà la mia privacy andrà incontro a ... Jessica Selassiè travolta dal gossip: 'Costretta a farlo'. La sua decisione Difatti sul suo rapporto con Barù ne sono state dette di tutti i colori. E non c'è mai stato ... GF Vip, l'ex concorrente lancia un avvertimento: 'Chiunque violerà la mia privacy andrà incontro a ... Difatti sul suo rapporto conne sono state dette di tutti i colori. E non c'è mai stato ... GF Vip, l'ex concorrenteun avvertimento: "Chiunque violerà la mia privacy andrà incontro a ...Difatti sul suo rapporto conne sono state dette di tutti i colori. E non c'è mai stato ... GF Vip, l'ex concorrenteun avvertimento: 'Chiunque violerà la mia privacy andrà incontro a ...