Bando InnovaTurismo | formazione e 370mila euro per progetti innovativi di aggregazione

Il Sistema camerale lombardo lancia un nuovo Bando per promuovere e finanziare progetti innovativi in ambito turistico Stanziati 370.000 euro delle Camere di Commercio con contributi fino al 60% dei costi ammissibili a sostegno di iniziative per migliorare la fruizione turistica i servizi offerti, incoraggiare la sostenibilità e rafforzare le filiere dell'accoglienza. I progetti devono essere presentati da aziende singole o partenariati: in questo caso formati da un minimo di tre imprese lombarde del comparto e un soggetto non imprenditoriale come una associazione o un consorzio di promozione turistica per favorire la collaborazione tra aziende. Il valore minimo dei progetti presentabili è di 10.000 euro per le imprese singole e 25.000 euro per i partenariati.

InnovaTurismo, tre workshop per supportare i progetti delle imprese lombarde. Si terrà mercoledì 22 giugno il primo di tre workshop online rivolti a realtà operative lungo tutta la filiera del settore così da aiutarle nella partecipazione all'edizione 2022 del bando InnovaTurismo. YesMilano. Obiettivo grandi eventi, congressi e giovani: Milano rilancia sul turismo internazionale. In particolare sono in partenza il bando "Innovaturismo 2022", finalizzato a promuovere progetti di imprese e partenariati di imprese in grado di migliorare la fruizione e rendere più sicura. Turismo, 60mila euro a fondo perduto per le imprese del Varesotto. L'iniziativa delle Camere di Commercio lombarde a favore di chi lavora per il territorio: tra le spese ammesse al contributo quelle per la digitalizzazione, il marketing e la sostenibilità ambientale.