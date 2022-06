Bambino di 2 anni ha segni di pubertà precoce a causa del gel al testosterone del padre: ecco come è stato possibile e di cosa si tratta. La parola all’esperto (Di martedì 21 giugno 2022) Ha solo due anni e il Bambino presenta evidenti segni di pubertà, come peli pubici, massa muscolare molto superiore alla norma e un pene di dimensioni importanti e certo non tipiche della sua età. È quanto accaduto in Inghilterra, dove una donna di Brighton, madre del Bambino, ha raccontato il suo stupore misto a una grande apprensione, quando ha osservato che il figlio già all’anno di vita pesava 12 chili e i mesi successivi, fino al diciottesimo, metteva su quasi un chilo al mese. Una crescita anomala che a due anni, quando giocava al parco con gli amichetti veniva apostrofato il “piccolo vichingo”. A quel punto la madre ha chiesto aiuto al pediatra, il dottor Tony Hulse, endocrinologo presso l’Everlina London Children’s Hospital. E dopo alcuni esami, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Ha solo duee ilpresenta evidentidipeli pubici, massa muscolare molto superiore alla norma e un pene di dimensioni importanti e certo non tipiche della sua età. È quanto accaduto in Inghilterra, dove una donna di Brighton, madre del, ha raccontato il suo stupore misto a una grande apprensione, quando ha osservato che il figlio già all’anno di vita pesava 12 chili e i mesi successivi, fino al diciottesimo, metteva su quasi un chilo al mese. Una crescita anomala che a due, quando giocava al parco con gli amichetti veniva apostrofato il “piccolo vichingo”. A quel punto la madre ha chiesto aiuto al pediatra, il dottor Tony Hulse, endocrinologo presso l’Everlina London Children’s Hospital. E dopo alcuni esami, ...

