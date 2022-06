Bambino di 10 anni elogiato per il coraggio per aver fatto nascere il fratellino e avergli salvato la vita (Di martedì 21 giugno 2022) Per Jayden Fontenot, 10 anni, è stata dura capire l’enormità di ciò che ha fatto il giorno in cui sua madre ha iniziato il travaglio prima del previsto. Lui faceva semplicemente ciò che gli diceva la mamma, entrata in travaglio in anticipo e che perdeva sangue. YouTubeUna mattina del 2018, Ashly Moreau si è svegliata ed è andata in bagno. La donna era incinta di 34 settimane ed era tutto nella norma. Ma poi sono successe delle cose che l’hanno scioccata. Prima, Ashly ha capito che le si erano rotte le acque, poi ha notato due piedini che uscivano fuori. Il suo Bambino stava nascendo ed era podalico. Ma suo marito era al lavoro, e sua nonna, che vive vicino, aveva appena subito un’operazione e non poteva camminare. Ha chiamato lei stessa il 911 mentre suo figlio Jayden faceva tutto ciò che lei diceva. YouTube“Quando è ... Leggi su it.newsner (Di martedì 21 giugno 2022) Per Jayden Fontenot, 10, è stata dura capire l’enormità di ciò che hail giorno in cui sua madre ha iniziato il travaglio prima del previsto. Lui faceva semplicemente ciò che gli diceva la mamma, entrata in travaglio in anticipo e che perdeva sangue. YouTubeUna mattina del 2018, Ashly Moreau si è svegliata ed è andata in bagno. La donna era incinta di 34 settimane ed era tutto nella norma. Ma poi sono successe delle cose che l’hanno scioccata. Prima, Ashly ha capito che le si erano rotte le acque, poi ha notato due piedini che uscivano fuori. Il suostava nascendo ed era podalico. Ma suo marito era al lavoro, e sua nonna, che vive vicino, aveva appena subito un’operazione e non poteva camminare. Ha chiamato lei stessa il 911 mentre suo figlio Jayden faceva tutto ciò che lei diceva. YouTube“Quando è ...

