«Baleno Festival» | in Malpensata un «campo di allenamento creativo» per tutti

Pubblicità

ComunediBergamo : Dal 22 al 26 giugno, l’happening culturale di Tantemani riempirà Parco Ermanno Olmi di laboratori, incontri, live p… - AmoBergamo : #Bergamo Baleno Festival di Tantemani riempie il Parco della Malpensata sotto il segno della creatività - webecodibergamo : Cultura e socialità in un Baleno al parco della Malpensata: torna il Festival con laboratori creativi ed eventi -

Santalessandro.org

Un guizzo di luce è in arrivo al Parco Ermanno Olmi, conosciuto come Parco della Malpensata, e a portarlo sarà ildi Tantemani, progetto della Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo. Dal 22 al 26 giugno le attività proposte saranno numerose e cercheranno di rivolgersi a persone di ogni età con ...Monologo teatrale di e con Oscar Agostoni dedicato agli anarchici No tav "Sole e" morti "... Domenica 12 giugno " Nella mia ora di Libertà -Del Canto Anarchico Popolare E D'autore' Ore ... Bergamo: torna l'happening culturale «Baleno Festival» alla 4ª edizione Dal 22 al 26 giugno, l’happening culturale di Tantemani riempirà Parco Ermanno Olmi di laboratori, incontri, live painting, musica dal vivo e film. Tema chiave dell’edizione 2022 è l’immaginazione com ...Grande attesa per sabato 25 giugno a Fiorenzuola, in Val d’Arda: NUOVE ESPLOSIONI FESTIVAL accoglierà alle ore 21 in Piazza Cavour la prima italiana quest’anno, dopo Procida capitale italiana della cu ...