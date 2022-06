Aurora Ramazzotti, semi svenimento sui Navigli: “È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico” (Di martedì 21 giugno 2022) “Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”: queste le parole con le quali Aurora Ramazzotti ha raccontato del malessere che l’ha colpita mentre stava trascorrendo una serata con l’amica Sara Daniele. Un ringraziamento allo staff del famoso locale dei Navigli e poi Aurora ha postato una story: “Insomma non mi era mai successo. Ho capito che: 1- È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. 2 – Sdraiarsi così è un’ottima idea. 3 – I panni freschi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Siamo andate sui. 40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”: queste le parole con le qualiha raccontato del malessere che l’ha colpita mentre stava trascorrendo una serata con l’amica Sara Daniele. Un ringraziamento allo staff del famoso locale deie poiha postato una story: “Insomma non mi era mai successo. Ho capito che: 1- Èchelanel. 2 – Sdraiarsi così è un’ottima idea. 3 – I panni freschi in ...

