Aurora Ramazzotti, malore sui Navigli: «Sono quasi svenuta». Cosa è successo e come sta (Di martedì 21 giugno 2022) Calo di pressione per Aurora Ramazzotti che ha un malore a Milano. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros racconta su Instagram del momento di debolezza vissuto pochi minuti fa: «Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e Sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi Sono ripresa» scrive la showgirl a corredo di una foto con la sua amica Sara Daniele, con cui era in quel momento. E subito rassicura i fan: «Sto bene, non vi preoccupate, ma Sara ha voluto fare un selfie…» Dopo il racconto del malore, Aurora riacquista il sorriso e l’ironia con cui solitamente si rivolge ai fan e mostra il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 21 giugno 2022) Calo di pressione perche ha una Milano. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros racconta su Instagram del momento di debolezza vissuto pochi minuti fa: «Siamo andate sui. 40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e miripresa» scrive la showgirl a corredo di una foto con la sua amica Sara Daniele, con cui era in quel momento. E subito rassicura i fan: «Sto bene, non vi preoccupate, ma Sara ha voluto fare un selfie…» Dopo il racconto delriacquista il sorriso e l’ironia con cui solitamente si rivolge ai fan e mostra il ...

