Aurora Ramazzotti malore a Milano: cosa ha avuto? Cosa è successo? Come sta adesso? Ultime notizie sulla figlia di Michelle Hunziker (Di martedì 21 giugno 2022) Brutto quarto d’ora per Aurora Ramazzotti; la figlia di Michelle Hunziker ha avuto un malore sui navigli di Milano, ma Cosa le è successo? Come sta ora? Leggi anche: Giovanni Allevi mieloma: che malattia è? Sintomi «Un forte mal di schiena» Aurora Ramazzotti racconta il malore a Milano Aurora Ramazzotti ha raccontato di un piccolo... Leggi su donnapop (Di martedì 21 giugno 2022) Brutto quarto d’ora per; ladihaunsui navigli di, male èsta ora? Leggi anche: Giovanni Allevi mieloma: che malattia è? Sintomi «Un forte mal di schiena»racconta ilha raccontato di un piccolo...

Pubblicità

Massxmo : RT @e_Avversi: Malore improvviso per Aurora Ramazzotti - zazoomblog : Aurora Ramazzotti sviene in un locale ma Sara Daniele gestisce la situazione senza panico - #Aurora #Ramazzotti… - gallina_di : Malore improvviso per Aurora Ramazzotti - eVenti Avversi ?? - Affaritaliani : Aurora, lieve malore per il gran caldo 'Quaranta gradi di scirocco africano' - Ao_estica_zz : RT @e_Avversi: Malore improvviso per Aurora Ramazzotti -