Aurora Ramazzotti dopo il malore sui navigli: ecco cosa ha fatto Sara Daniele (Di martedì 21 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti sta male? Proprio sui social la giovane racconta l’accaduto che in pochissimo tempo fa preoccupare davvero tutti. Torna al centro dell’attenzione la giovane showgirl che il pubblico sta imparando a conoscere sempre meglio ma questa volta per qualcosa che ha fatto decisamente preoccupare tutti i suoi fan e le persone che la seguono Leggi su youmovies (Di martedì 21 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta male? Proprio sui social la giovane racconta l’accaduto che in pochissimo tempo fa preoccupare davvero tutti. Torna al centro dell’attenzione la giovane showgirl che il pubblico sta imparando a conoscere sempre meglio ma questa volta per qualche hadecisamente preoccupare tutti i suoi fan e le persone che la seguono

Pubblicità

andreastoolbox : Aurora Ramazzotti si sente male a causa di un calo di pressione (FOTO) - Renata91493146 : Malore improvviso per Aurora Ramazzotti - Massxmo : RT @e_Avversi: Malore improvviso per Aurora Ramazzotti - zazoomblog : Aurora Ramazzotti sviene in un locale ma Sara Daniele gestisce la situazione senza panico - #Aurora #Ramazzotti… - gallina_di : Malore improvviso per Aurora Ramazzotti - eVenti Avversi ?? -