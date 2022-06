Pubblicità

gibgenova : Audi e i suoi primi novanta anni - gibgenova : Audi e i suoi primi novanta anni - linkmotorsepoca : AUDI - A5 Sportback - 40 g-tron 'DUE ANNI DI GARANZIA E TAGLIANDI FINO A 100.000 KM INCLUSI' - € 34000 AUTO VISION… - Mattia6Fernando : @tradori Penso che Audi venderà poco...con questo accordo per dieci anni credo che prevarrà il mercato dell'usato... - topagds : RT @crostatinagds: JAYLIER STARTER PACK ???????????? perché vivo in una stalla ?????????????? perché ho un'audi nero opaco ???????????? sono gli anni che co… -

QN Motori

Oggi, gli appassionati dipossono ancora vivere la storia die della sua produzione automobilistica al Museo August Horch di Zwickau , e anche al museo mobiledi Ingolstadt. La ...Il 2022 non è un anno come gli altri per. Il 29 giugno di novantafa, infatti, muoveva i suoi primi passi la casa automobilistica dei quattro anelli: la prima mossa fu compiuta dalle società Audiwerke AG, Horchwerke AG e ... Audi, 90 anni di storia del Marchio dei Quattro Anelli. Come è nato I marchi Audi, DKW, Horch e Wanderer vengono mantenuti. A ciascuno dei quattro Brand del gruppo è assegnato uno specifico segmento di mercato: DKW opera nel segmento dei motocicli e delle utilitarie, ...Era il 29 giugno del 1932 quando Audiwerke AG, Horchwerke AG e Zschopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen AG si fusero per formare Auto Union AG ...