Auci | L’ansia | i temi svolti sotto la t-shirt Poi ho capito che potevo farcela

(Di martedì 21 giugno 2022) La prova raccontata dalla scrittrice: «Quell’esame e quel tema di maturità mi diedero le soddisfazioni che gli anni di liceo non mi avevano dato, e poco importa il voto: compresi che, che avevo le forze per affrontare l’università»

Pubblicità

Corriere della Sera

di StefaniaLa prova raccontata dalla scrittrice: "Quell'esame e quel ... che avevo le forze per affrontare'università" Nel ... Vivemmo in un parossismo diche causò più di una crisi isterica ...di StefaniaLa prova raccontata dalla scrittrice: "Quell'esame e quel ... che avevo le forze per affrontare'università" Nel ... Vivemmo in un parossismo diche causò più di una crisi isterica ... L’ansia, i temi svolti sotto la t-shirt. Poi ho capito che potevo farcela