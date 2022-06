Atp e Wta Eastbourne 2022: programma e orari mercoledì 22 giugno con Sinner e Giorgi (Di martedì 21 giugno 2022) Continua il torneo, Atp e Wta, di Eastbourne 2022, con tanti match interessanti da seguire. Domani sarà il turno dei nostri italiani , Sinner e Sonego, così come dell’azzurra Camila Giorgi. La tennista marchigiana scenderà in campo alle ore 12.00 sul campo uno, contro la spagnola Garbine Muguruza. Sullo stesso campo poi giocherà Sinner contro Tommy Paul, come terzo match dopo la sfida al maschile tra Evans e Mannarino, con quest’ultimo incontro che non inizierà prima delle 13.30 italiane. Lorenzo Sonego invece disputerà il suo match contro Alex De Minaur, come primo match sul campo 2 a partire dalle 12.00 italiane. IL programma COMPLETO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Continua il torneo, Atp e Wta, di, con tanti match interessanti da seguire. Domani sarà il turno dei nostri italiani ,e Sonego, così come dell’azzurra Camila. La tennista marchigiana scenderà in campo alle ore 12.00 sul campo uno, contro la spagnola Garbine Muguruza. Sullo stesso campo poi giocheràcontro Tommy Paul, come terzo match dopo la sfida al maschile tra Evans e Mannarino, con quest’ultimo incontro che non inizierà prima delle 13.30 italiane. Lorenzo Sonego invece disputerà il suo match contro Alex De Minaur, come primo match sul campo 2 a partire dalle 12.00 italiane. ILCOMPLETO SportFace.

