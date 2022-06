Atletica: Jacobs iscritto agli Assoluti, nei prossimi giorni scioglierà la riserva (Di martedì 21 giugno 2022) Rieti, 21 giu. - (Adnkronos) - C'è anche il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcell Jacobs tra gli iscritti ai campionati italiani Assoluti di Rieti. Il 27enne velocista delle Fiamme Oro, ormai guarito dall'infortunio muscolare, nei prossimi giorni scioglierà la riserva sulla propria partecipazione. Nell'elenco dei partecipanti agli Assoluti, in programma dal 24 al 26 giugno, anche gli altri campioni olimpici della staffetta: Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Rieti, 21 giu. - (Adnkronos) - C'è anche il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcelltra gli iscritti ai campionati italianidi Rieti. Il 27enne velocista delle Fiamme Oro, ormai guarito dall'infortunio muscolare, neilasulla propria partecipazione. Nell'elenco dei partecipanti, in programma dal 24 al 26 giugno, anche gli altri campioni olimpici della staffetta: Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu.

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Assoluti. Ci saranno Tamberi e Tortu, in forse Jacobs - sportface2016 : #Atletica, conto alla rovescia per gli #AssolutiRieti: presenti i campioni olimpici, in forse #Jacobs - sportface2016 : #Jacobs: 'Risultati? Ottenuti quando mi sono concentrato su ciò che volevo veramente' - Bertoldo117 : @H0PESTR0M È un po' come l'atletica. A pompare tortu e snobbare Jacobs - infoitcultura : Ascolti Tv 16 giugno 2022 analisi: Terence Hill stacca Papi. Vinonuovo con Giordano tutor buon supplente di Del Deb… -