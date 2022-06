Atalanta, sfuma un giocatore del Liverpool: fatta con il nuovo club! (Di martedì 21 giugno 2022) Il Liverpool di Jurgen Klopp è alle prese con una vera e propria rivoluzione in questa sessione di calciomercato. L’addio più eclatante, e poco prevedibile, è indubbiamente quello di Sadio Mané, che oggi ha sostenuto le visite mediche con il Bayern Monaco. In entrata invece Nunez è pronto a dimostrare tutto il suo valore in un top club, in quella che sarà una vera e propria sfida con l’altro baby prodigio, ossia Haaland. Liverpool Minamino Atalanta In base a quanto riportato da Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter, anche Minamino è pronto a lasciare i Reds. Il giapponese dovrebbe trasferirsi al Monaco, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più 3 di bonus, e firmerà un contratto fino al 2027. Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse nei confronti del giocatore anche di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 giugno 2022) Ildi Jurgen Klopp è alle prese con una vera e propria rivoluzione in questa sessione di calciomercato. L’addio più eclatante, e poco prevedibile, è indubbiamente quello di Sadio Mané, che oggi ha sostenuto le visite mediche con il Bayern Monaco. In entrata invece Nunez è pronto a dimostrare tutto il suo valore in un top club, in quella che sarà una vera e propria sfida con l’altro baby prodigio, ossia Haaland.MinaminoIn base a quanto riportato da Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter, anche Minamino è pronto a lasciare i Reds. Il giapponese dovrebbe trasferirsi al Monaco, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più 3 di bonus, e firmerà un contratto fino al 2027. Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse nei confronti delanche di ...

Pubblicità

tuttoatalanta : Accordo tra Monaco e Liverpool per Minamino. Sfuma un sogno di mercato per l'Atalanta - FilippoRubu00 : ??#Atalanta, sfuma un obiettivo. Takumi #Minamino ???? ha trovato l’accordo con il #Monaco per il trasferimento in Lig… - LeBombeDiVlad : ??? #Atalanta, sfuma la possibilità #Minamino ?? Le cifre dell'accordo con il #Liverpool #LeBombeDiVlad #LBDV… - Venom_1908 : E così in loop fino al 'Inter, sfuma Lukaku, Zapata l'alternativa, contatti nelle prossime ore con l'Atalanta' -