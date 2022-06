Atalanta, sfuma Minamino: rifiutata l’offerta per Muriel (Di martedì 21 giugno 2022) Il sogno Minamino è sfumato per l’Atalanta. Il centrocampista giapponese, in uscita dal Liverpool, era stato accostato alla Dea negli scorsi giorni, ma non sarà un nuovo giocatore dei nerazzurri. Il Monaco infatti ha raggiunto... Leggi su today (Di martedì 21 giugno 2022) Il sognoto per l’. Il centrocampista giapponese, in uscita dal Liverpool, era stato accostato alla Dea negli scorsi giorni, ma non sarà un nuovo giocatore dei nerazzurri. Il Monaco infatti ha raggiunto...

Pubblicità

FilippoRubu00 : ??#Atalanta, sfuma un obiettivo. Takumi #Minamino ???? ha trovato l’accordo con il #Monaco per il trasferimento in Lig… - LeBombeDiVlad : ??? #Atalanta, sfuma la possibilità #Minamino ?? Le cifre dell'accordo con il #Liverpool #LeBombeDiVlad #LBDV… - Venom_1908 : E così in loop fino al 'Inter, sfuma Lukaku, Zapata l'alternativa, contatti nelle prossime ore con l'Atalanta' -