Atalanta, prima offerta dall’OM per Muriel: i dettagli (Di martedì 21 giugno 2022) L’OM mette sul tavolo la prima offerta per Muriel: no secco dell’Atalanta che chiede qualcosa in più per lasciar partire il colombiano Il futuro di Muriel potrebbe essere lontano dall’Atalanta. L’OM sta facendo sul serio per portare il colombiano in Francia. Dopo i primi sondaggi la squadra francese ha messo sul tavolo la prima offerta. No secco della Dea che vuole qualcosa di più per lasciar partire il giocatore. I nerazzurri valutano l’attaccante sui 15/20 milioni. Lo riporta Coeurmarseillais.fr. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) L’OM mette sul tavolo laper: no secco dell’che chiede qualcosa in più per lasciar partire il colombiano Il futuro dipotrebbe essere lontano dall’. L’OM sta facendo sul serio per portare il colombiano in Francia. Dopo i primi sondaggi la squadra francese ha messo sul tavolo la. No secco della Dea che vuole qualcosa di più per lasciar partire il giocatore. I nerazzurri valutano l’attaccante sui 15/20 milioni. Lo riporta Coeurmarseillais.fr. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Marsiglia mette sul tavolo la prima offerta per #Muriel ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - Atalanta, rifiutata la prima offerta del Marsiglia per Muriel - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - Atalanta, rifiutata la prima offerta del Marsiglia per Muriel - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - Atalanta, rifiutata la prima offerta del Marsiglia per Muriel - napolimagazine : DALLA FRANCIA - Atalanta, rifiutata la prima offerta del Marsiglia per Muriel -