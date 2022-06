Atalanta, possibile scambio per Ilic. La Lazio sempre alla finestra (Di martedì 21 giugno 2022) L’Atalanta punta forte sull’acquisto di Ilic del Verona: possibile proposta di scambio in arrivo. La Lazio resta interessata Si fa sempre più intricata la situazione relativa a Ivan Ilic, mezzala del Verona. Come riportato da l’Arena infatti, la Lazio ha da tempo raggiunto l’accordo con il calciatore, ma non ha l’accordo con il Verona che chiede 18 milioni di euro. Sul giocatore anche l’Atalanta, con gli orobici che vorrebbero sfruttare l’empasse della Lazio per quanto riguarda l’indice di liquidità mettendo sul piatto anche uno tra Pessina e Pasalic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) L’punta forte sull’acquisto didel Verona:proposta diin arrivo. Laresta interessata Si fapiù intricata la situazione relativa a Ivan, mezzala del Verona. Come riportato da l’Arena infatti, laha da tempo raggiunto l’accordo con il calciatore, ma non ha l’accordo con il Verona che chiede 18 milioni di euro. Sul giocatore anche l’, con gli orobici che vorrebbero sfruttare l’empasse dellaper quanto riguarda l’indice di liquidità mettendo sul piatto anche uno tra Pessina e Pasalic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

