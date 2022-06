Atalanta, Di Marzio: “Dopo Demiral si spinge per Cambiaso: le ultime” (Di martedì 21 giugno 2022) Atalanta DI Marzio Cambiaso – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di Cambiaso. Ecco quanto affermato. “Dopo l’ufficialità del riscatto di Demiral, l’Atalanta pensa ancora al mercato in entrata e spinge nella trattativa per Cambiaso. Come vi abbiamo già raccontato, la concorrenza non manca con Juventus, Inter e Sassuolo che sono interessate al giocatore. In ordine cronologico, i nerazzurri si sono inseriti nella corsa all’esterno del Genoa per ultimi, ma stanno spingendo per chiudere il prima possibile. Nei giorni scorsi, l’agente del classe 2000 Giovanni Bia ha incontrato l’Inter ... Leggi su seriea24 (Di martedì 21 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul futuro di. Ecco quanto affermato. “l’ufficialità del riscatto di, l’pensa ancora al mercato in entrata enella trattativa per. Come vi abbiamo già raccontato, la concorrenza non manca con Juventus, Inter e Sassuolo che sono interessate al giocatore. In ordine cronologico, i nerazzurri si sono inseriti nella corsa all’esterno del Genoa per ultimi, ma stannondo per chiudere il prima possibile. Nei giorni scorsi, l’agente del classe 2000 Giovanni Bia ha incontrato l’Inter ...

