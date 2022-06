Assunzione docenti di sostegno da Gps fino al 2025: la proroga nel decreto reclutamento (Di martedì 21 giugno 2022) Altro tema importante confluito nel pacchetto scuola del decreto 36 che sarà approvato a breve al Senato, è quello dell'Assunzione diretta dei docenti specializzati sul sostegno laddove siano esaurite le graduatorie di merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022) Altro tema importante confluito nel pacchetto scuola del36 che sarà approvato a breve al Senato, è quello dell'diretta deispecializzati sulladdove siano esaurite le graduatorie di merito. L'articolo .

