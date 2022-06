Assegno unico figli, domande entro il 30 giugno per recupero arretrati da marzo (Di martedì 21 giugno 2022) domande Assegno unico figli: fino al 30 giugno sarà possibile inoltrare la domanda con il riconoscimento di tutti gli arretrati, calcolati a partire dal mese di marzo 2022. Dal 1° luglio l'Assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione e il pagamento è effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Lo ricorda l'Inps all'avvicinarsi della scadenza del 30 giugno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022): fino al 30sarà possibile inoltrare la domanda con il riconoscimento di tutti gli, calcolati a partire dal mese di2022. Dal 1° luglio l'decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione e il pagamento è effettuato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Lo ricorda l'Inps all'avvicinarsi della scadenza del 30L'articolo .

