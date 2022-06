Assegno unico e universale, il 30 giugno termine ultimo per avere anche gli arretrati (Di martedì 21 giugno 2022) Chi non ha ancora presentato la domanda per l’Assegno unico e universale ha tempo fino al 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo. Dopo il 30 giugno l’Assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda senza più diritto agli assegni arretrati. Presentando domanda a luglio, quindi, l’Assegno che spetterà dal mese di luglio sarà pagato ad agosto. Sul sito web dell’Istituto è disponibile, inoltre, un simulatore che, senza necessità di autenticazione da parte dell’utente, permette di calcolare l’importo spettante a partire da marzo 2022. Inps ricorda che tale importo è liquidato in ragione della condizione economica del nucleo familiare e, quindi, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) Chi non ha ancora presentato la domanda per l’ha tempo fino al 30per ottenereil riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo. Dopo il 30l’decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda senza più diritto agli assegni. Presentando domanda a luglio, quindi, l’che spetterà dal mese di luglio sarà pagato ad agosto. Sul sito web dell’Istituto è disponibile, inoltre, un simulatore che, senza necessità di autenticazione da parte dell’utente, permette di calcolare l’importo spettante a partire da marzo 2022. Inps ricorda che tale importo è liquidato in ragione della condizione economica del nucleo familiare e, quindi, ...

