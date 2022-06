Ascolti tv, stabile l’Isola dei Famosi (Di martedì 21 giugno 2022) Il reality show si aggiudica la serata del 20 giugno Nella serata di ieri, lunedì 20 giugno, la semifinale del reality show targato Mediaset, l’Isola dei Famosi si impone negli Ascolti. La puntata raccoglie 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Dati bene o male stabili in vista dell’ultima puntata. Alle spalle, su Rai Uno, Wonder che ottiene 2.648000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 911 coinvolge 900.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 728.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha registrato 1.027.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Rai3 Report ha raccolto 377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 15 minuti: 9797.000 – 5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 giugno 2022) Il reality show si aggiudica la serata del 20 giugno Nella serata di ieri, lunedì 20 giugno, la semifinale del reality show targato Mediaset,deisi impone negli. La puntata raccoglie 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Dati bene o male stabili in vista dell’ultima puntata. Alle spalle, su Rai Uno, Wonder che ottiene 2.648000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 911 coinvolge 900.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 728.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha registrato 1.027.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Rai3 Report ha raccolto 377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 15 minuti: 9797.000 – 5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di ...

