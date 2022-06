Ascolti tv 20 giugno 2022 analisi: L’Isola cresce e batte “Wonder”, ma davanti a pochi. Ilary ok tra i giovani (specie valdostani, umbri, pugliesi, siculi). Ranucci tiene i fedeli (Di martedì 21 giugno 2022) Ascolti al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,864 milioni e 25,9%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,5 milioni e 28,2%. TecheTecheTè a 3,190 milioni e 18,56%. Su Canale 5 Tg5 a 3,125 milioni e 20,5%. Lunedì televisivo a ridotto tenore concorrenziale, ma non troppo, quello generalista del 20 giugno. Su Rai1 è andato in onda il film Wonder e si è confrontato con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (un’inchiesta sugli stanziamenti per i vaccini, Palermo), mentre su Rete4 Nicola Porro ha proposto una puntata di Quarta Repubblica con tra gli ospiti Silvia Sciorilli Borrelli, Alessandro Sallusti, Vittoria Baldino, Andrea Ruggieri, ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 giugno 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,864 milioni e 25,9%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,5 milioni e 28,2%. TecheTecheTè a 3,190 milioni e 18,56%. Su Canale 5 Tg5 a 3,125 milioni e 20,5%. Lunedì televisivo a ridotto tenore concorrenziale, ma non troppo, quello generalista del 20. Su Rai1 è andato in onda il filme si è confrontato con la nuova puntata dedei Famosi su Canale5. Su Rai2 sono tornati i telefilm, con 9-1-1, in contrapposizione estiva con Chicago P.D. in prima tv su Italia 1. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report (un’inchiesta sugli stanziamenti per i vaccini, Palermo), mentre su Rete4 Nicola Porro ha proposto una puntata di Quarta Repubblica con tra gli ospiti Silvia Sciorilli Borrelli, Alessandro Sallusti, Vittoria Baldino, Andrea Ruggieri, ...

francisca_cx7 : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 20 giugno 2022: Brave and Beautiful tocca 1.476.000 telespettatori con un sorprendente share al 19,6%. Le fan si… - Etruria72 : Ascolti Tv 20 giugno 2022: Rai3 Report 1.377.000 (8,4%). - tvzoomitalia : #Ascoltitv 20 giugno 2022: Ilary Blasi avanti nello share, Julia Roberts meglio per spettatori #auditel… - sm_luka : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 20 giugno 2022: Brave and Beautiful tocca 1.476.000 telespettatori con un sorprendente share al 19,6%. Le fan si… - DavideRTramonta : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Lunedì 20 Giugno 2022· In 2,4 mln per la semifinale dell’Isola (20.7%), Wonder a 2,6 mln (16.3%) https:/… -