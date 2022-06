Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la semifinale del 20 giugno (Di martedì 21 giugno 2022) Ascolti Isola dei Famosi – La semifinale andata in onda lunedì 20 giugno con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. ecco i dati auditel a seguire. Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 20 giugno Rai1, Wonder: 2.648.000 spettatori (share 16,33%) Canale 5, L’Isola dei Famosi: 2.400.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 giugno 2022)dei– Laandata in onda lunedì 20con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori.i dati auditel a seguire.dei, puntata 20Rai1, Wonder: 2.648.000 spettatori (share 16,33%) Canale 5, L’dei: 2.400.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

