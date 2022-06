“Arriva lei”. GF Vip 7, nuova bomba firmata Alfonso Signorini: che colpo (Di martedì 21 giugno 2022) Rita De Crescenzo firma con Mediaset. La star di Tik Tok è un’influencer da quasi un milione di follower e ha raggiunto la fama come ospite d’onore a matrimoni, battesimi e compleanni. Soprattutto nel sud Italia è famosissima e basta cercare il suo nome (su TikTok è “Svergognata”) per vedere decine di bambini piangere di gioia per lei. Anche Guendalina Tavassi l’ha voluta per il 18esimo della figlia Gaia. Rita De Crescenzo ha 44 anni e vive a Pallonetto di Santa Lucia, nei pressi di Napoli. Ormai da due anni fa la tiktoker a tempo pieno. Grazie alla sua energia, i suoi balli e le sue canzoni ha conquistato un vastissimo pubblico. È richiestissima per feste private e un suo video musicale su Youtube, “Ma te vulisse fa na gara e ballo” ha ottenuto oltre 4,6 milioni di visualizzazioni. Nelle ultime ore si sta parlando molto di lei perché ha affermato di aver firmato dei contratti con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Rita De Crescenzo firma con Mediaset. La star di Tik Tok è un’influencer da quasi un milione di follower e ha raggiunto la fama come ospite d’onore a matrimoni, battesimi e compleanni. Soprattutto nel sud Italia è famosissima e basta cercare il suo nome (su TikTok è “Svergognata”) per vedere decine di bambini piangere di gioia per lei. Anche Guendalina Tavassi l’ha voluta per il 18esimo della figlia Gaia. Rita De Crescenzo ha 44 anni e vive a Pallonetto di Santa Lucia, nei pressi di Napoli. Ormai da due anni fa la tiktoker a tempo pieno. Grazie alla sua energia, i suoi balli e le sue canzoni ha conquistato un vastissimo pubblico. È richiestissima per feste private e un suo video musicale su Youtube, “Ma te vulisse fa na gara e ballo” ha ottenuto oltre 4,6 milioni di visualizzazioni. Nelle ultime ore si sta parlando molto di lei perché ha affermato di aver firmato dei contratti con ...

