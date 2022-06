Ara Generali Italia | “Cultura elemento fondante dell’identità del Paese e fattore di sviluppo”

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Laè uncostitutivo della nostra identità, una risorsa fondamentale per generare conoscenza e undieconomico: per questo siamo convinti che favorire un confronto per il suo rilancio sia cruciale”. Lo ha dichiarato Daniela Ara, responsabile Sostenibilità e Sponsorizzazioni di, intervenendo alla conferenza stampa tenutasi a Palazzo Bonaparte nello spazioValorein occasione degli “StatiMondo del Lavoro della”. “Sosteniamo “Gli StatiMondo Lavoro” perché ne condividiamo valori e obiettivi e perché convinti che arte epossano generare lavoro e ...

Pubblicità

CinecittaNews : Si tengono a Roma all’Ara Pacis gli Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza, con la pres… - Italpress : Generali, Ara “Arte e Cultura elementi fondanti di identità e crescita” - FAPAV_IT : RT @SmartCity4Italy: Stati Generali della lotta alla #pirateria tra legalità e sicurezza. Domani 21 giugno a Roma presso l’Auditorium dell’… - IpsosItalia : RT @SmartCity4Italy: Stati Generali della lotta alla #pirateria tra legalità e sicurezza. Domani 21 giugno a Roma presso l’Auditorium dell’… - SmartCity4Italy : Stati Generali della lotta alla #pirateria tra legalità e sicurezza. Domani 21 giugno a Roma presso l’Auditorium de… -

Italpress

Lo ha dichiarato Daniela, responsabile Sostenibilità e Sponsorizzazioni diItalia, intervenendo alla conferenza stampa tenutasi a Palazzo Bonaparte nello spazioValore Cultura ......gli Statidella lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza organizzati dalla Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali all'Auditorium dell'... Generali, Ara "Arte e Cultura elementi fondanti di identità e crescita" Agenzia di stampa Italpress Un modello per contrastare la pirateria con un lavoro in sinergia da parte di tutti gli attori facenti parte dell'industria audiovisiva; è questo l'obiettivo di Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo ...Dagli Stati generali organizzati dalla Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali un messaggio forte contro le tv ...