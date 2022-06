Aprilia, dramma in casa: anziano prende la pistola e si uccide (Di martedì 21 giugno 2022) Si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola con la pistola che deteneva in casa. La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 8:00 ad Aprilia, in un appartamento in via Domiziano. Protagonista un anziano di 91 anni. Il corpo trovato dalla figlia A trovare il corpo dell’uomo la figlia, che come sempre era passata a trovare il padre. Sotto choc, ha chiamato aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, per cercare di scoprire i motivi che hanno portato l’anziano a un gesto così estremo. Morto a 32 anni schiacciato da un muletto durante il lavoro: la Procura indaga per omicidio colposo su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Si è tolto la vita sparandosi un colpo dicon lache deteneva in. La tragedia è avvenuta ieri mattina intorno alle 8:00 ad, in un appartamento in via Domiziano. Protagonista undi 91 anni. Il corpo trovato dalla figlia A trovare il corpo dell’uomo la figlia, che come sempre era passata a trovare il padre. Sotto choc, ha chiamato aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di, per cercare di scoprire i motivi che hanno portato l’a un gesto così estremo. Morto a 32 anni schiacciato da un muletto durante il lavoro: la Procura indaga per omicidio colposo su Il Corriere ...

