Appennino Bike tour, parte la quinta edizione del “Giro d’Italia” di Legambiente per promuovere il cicloturismo nelle aree interne (Di martedì 21 giugno 2022) È partita ufficialmente oggi da Altare, in Liguria, la quinta edizione dell’Appennino Bike tour, la campagna sulla ciclovia di tremila chilometri che dalla Liguria alla Sicilia, in un mese, attraverserà oltre trecento comuni in 44 tappe toccando 56 fra parchi e aree protette. Organizzata da Legambiente e dalla rete di imprese Vivi Appennino con il partenariato commerciale di Misura, la “pedalata ecologica” ha l’obiettivo di realizzare e attrezzare un percorso ciclabile per promuovere le aree interne e i piccoli borghi italiani attraverso una forma di turismo dolce che coniuga mobilità sostenibile, sport e scoperta del territorio. È stato Omar Di Felice, “ultracyclist” che ha da poco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) È partita ufficialmente oggi da Altare, in Liguria, ladell’, la campagna sulla ciclovia di tremila chilometri che dalla Liguria alla Sicilia, in un mese, attraverserà oltre trecento comuni in 44 tappe toccando 56 fra parchi eprotette. Organizzata dae dalla rete di imprese Vivicon ilnariato commerciale di Misura, la “pedalata ecologica” ha l’obiettivo di realizzare e attrezzare un percorso ciclabile perlee i piccoli borghi italiani attraverso una forma di turismo dolce che coniuga mobilità sostenibile, sport e scoperta del territorio. È stato Omar Di Felice, “ultracyclist” che ha da poco ...

horottoilvetro : RT @Tg3web: Parte dalla Liguria l'Appennino Bike Tour, un giro d'Italia su due ruote aperto a tutti, per riscoprire territori minacciati da… - Tg3web : Parte dalla Liguria l'Appennino Bike Tour, un giro d'Italia su due ruote aperto a tutti, per riscoprire territori m… - goffredog1 : RT @AMoDo4: #AppenninoBikeTour: oltre 3mila km in bici per riscoprire l’Italia dei piccoli borghi. Da #domani fino al 21 luglio la manifest… - greenbluegedi : Altare, la prima tappa Appennino Bike Tour - andreaagostinia : RT @AnsaLiguria: Dalla Liguria alla Sicilia in bici, partito Appennino Bike Tour. Iniziativa Legambiente, in un mese 3100 km in 14 diverse… -