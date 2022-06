Pubblicità

Agenzia_Ansa : Scherma: agli Europei Italia medaglia d'oro nel fioretto. Battuta la Francia nella finale di Antalya #ANSA - Agenzia_Ansa : Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel… - lifestyleblogit : Antalya 2022, Italia oro nel fioretto maschile a squadre agli Europei di scherma - - laMasthra : RT @Agenzia_Ansa: Scherma: agli Europei Italia medaglia d'oro nel fioretto. Battuta la Francia nella finale di Antalya #ANSA - sportface2016 : #Scherma | Campionati #Europei: è un' #Italia da record ad #Antalya -

Piovono medaglie per l'Italia agli Europei di scherma in corso ad, in Turchia. Arrivano altri due podi, che portano il totale a 12, il maggior numero di sempre. Il fioretto è d'oro Oro al fioretto maschile composto da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio ...L'Italscherma vince la medaglia d'oro nel fioretto ai Campionati Europei di scherma, in corso ad(Turchia). Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi si sono laureati campioni d'Europa, ripetendo a squadre la prova eccellente dimostrata nell'individuale con l'oro ...Fioretto d’oro per gli Azzurri: dopo la vittoria delle ragazze nella giornata di lunedì, splende anche la squadra maschile. Guillaume Bianchi, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Tommaso Marini hanno tr ...L'Italia della scherma è da record ai Campionati Europei di Antalya 2022: sono già dodici le medaglie per la nostra Nazionale.