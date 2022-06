(Di martedì 21 giugno 2022) Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, è da giorni in contatto coldella ragazzina chela vita alla luce delle difficoltà a trovare posti disponibili in centri specializzati (anche al di ...

Pubblicità

edoludo : RT @chilhavistorai3: Si fingeva medico sui social consigliando a ragazze pratiche di dimagrimento. La Polizia Postale di #Trieste e #Udine… - PatriziaOrlan11 : RT @chilhavistorai3: Si fingeva medico sui social consigliando a ragazze pratiche di dimagrimento. La Polizia Postale di #Trieste e #Udine… - chilhavistorai3 : Si fingeva medico sui social consigliando a ragazze pratiche di dimagrimento. La Polizia Postale di #Trieste e… -

Globalist.it

...in centri specializzati (anche al di fuori della provincia di Ferrara e dell'Emilia - Romagna) e rilancia a tutto il Paese l'del padre. "Mia figlia di 11 anni rischia di morire di, ...... anche al di fuori della provincia di Ferrara e dell'Emilia - Romagna, si unisce e rilancia "a tutto il Paese" l'del padre. "Sembra una pandemia" "Sono vicino a questi genitori, da giorni, ... Anoressia, l’appello di un padre: “Mia figlia pesa 30 kg e rischia di morire ma non c’è posto in nessuna struttura” L'appello di un padre di Ferrara e del sindaco Alan Fabbri. La ragazzina è ora ricoverata in ospedale e alimentata da un sondino naso-gastrico, pesa poco più di 30 chili ...L'appello di un padre di Ferrara e del sindaco Alan Fabbri. La ragazzina è ora ricoverata in ospedale e alimentata da un sondino naso-gastrico, ...