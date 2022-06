Angri | Il sindaco Ferraioli risponde alla prima cittadina di San Marzano sul Sarno

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Leggo con amarezza e stupore le dichiarazioni deldi San, evidentemente attribuibili al risultato che ha visto l’U.S.affermarsi sul San, come si evince dai risultati calcistici, quindi sportivi e che a quanto pare non ha ancora digerito”. A dichiararlo ad Ante24 è stato ildi, Cosimodopo le esternazioni che la sindaca di Sansulha diffuso a mezzo comunicato stampa. “Non c’era nessun bisogno di blaterare e coinvolgere i giornali, avrebbe potuto benissimo inviarmi un whatsapp, come fatto nelle ultime settimane e nei giorni precedenti al match, nei quali nemmeno lontanamente si accennava a questo tipo di problemi ...

