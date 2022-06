Aneurisma aortico addominale | al via campagna informativa #Hereforyou

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Parte da oggi, l'unità mobile di Medtronic per sensibilizzare medici e cittadini sui nuovi trattamenti per il trattamento dell'dell'aorta. Fino al prossimo 1 luglio, infatti, il truck raggiungerà 9 ospedali di 6 città italiane: Roma, Napoli, Bari, Bologna, Padova e Milano. Obiettivo: informare medici e cittadini su questa patologia che in Italia colpisce 84mila persone con circa 25mila nuovi casi diagnosticati e 6mila decessi ogni anno. L'inaugurazione questa mattina a Roma, presso l'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. L'iniziativa europea, partita lo scorso 19 aprile in Olanda, è arrivata in Italia dopo essere stata in Belgio, Regno Unito, Spagna e Portogallo per proseguire poi in Svizzera, Germania. Medtronic, azienda leader di HealthCare Technology, metterà ...