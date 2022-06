Ancora morti sul lavoro in Italia: 4 vittime in solo una giornata (Di martedì 21 giugno 2022) Roma 21 giu – giornata nera per gli incidenti sul lavoro, in solo ventiquattro ore sono state quattro le vittime in Italia. La prima, un operaio di settantadue anni, era impegnato questa mattina a Lecce in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile quando è caduto da un’impalcatura. L’altro lavoratore, cinquantaduenne, è stato colpito da una matassa di ferro caduta dall’alto mentre lavorava in un cantiere edile a Legnago. La terza vittima è un operaio cinquantottenne che stava lavorando sulle canaline a lato dei binari – lungo la tratta Roma-Firenze – ed è stato travolto da un treno in transito. Ancora nel veronese la quarta vittima, un giovane agricoltore di ventisei anni è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Quattro morti sul ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma 21 giu –nera per gli incidenti sul, inventiquattro ore sono state quattro lein. La prima, un operaio di settantadue anni, era impegnato questa mattina a Lecce in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile quando è caduto da un’impalcatura. L’altro lavoratore, cinquantaduenne, è stato colpito da una matassa di ferro caduta dall’alto mentre lavorava in un cantiere edile a Legnago. La terza vittima è un operaio cinquantottenne che stava lavorando sulle canaline a lato dei binari – lungo la tratta Roma-Firenze – ed è stato travolto da un treno in transito.nel veronese la quarta vittima, un giovane agricoltore di ventisei anni è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Quattrosul ...

