Anche il Rugby dice no alle donne transgender nelle competizioni internazionali femminili (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo il no della Federazione internazionale di nuoto, Anche il Rugby bandisce le donne transgender (mtf) dalle competizioni internazionali femminili di Rugby. L'ha comunicato ufficialmente l'International Rugby League, l'organo di governo globale dello sport in questione, spiegando che l'intenzione è quella di bilanciare il diritto di partecipazione degli sportivi garantendo equità a tutti. Specificano che si tratta di una scelta «temporanea» fino a quando non avranno ideato una definitiva politica di inclusione delle atlete transgender, basata su ricerche complete. Il divieto è stato emanato in occasione della Coppa del Mondo che si giocherà a ottobre in Inghilterra e che vedrà squadre e atleti ...

