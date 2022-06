Amichevoli Fiorentina 2022 | ecco il programma degli impegni estivi dei viola di Italiano

(Di martedì 21 giugno 2022) La stagione-2023 delladi Vincenzoinizierà il 10 luglio quando ipartiranno alla volta di Moena in Trentino Alto-Adige per prendere parte alla preparazione estiva e vi resteranno sino al 24 luglio. Intanto sul sito dellasono state ufficializzate le primeche si terranno tutte a Moena durante il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Parma –, 7^ giornata Serie A 7^ giornata Serie A femminile, la Juventus scappa in testa alla classifica-Cagliari, le probabili formazioni e le parole di Di Francesco Probabili formazioni-Inter, Coppa Italia ...

Pubblicità

corra_davide : Amichevoli #Fiorentina 2022: date, orari e calendario della viola - zazoomblog : Fiorentina calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite - #Fiorentina… -

La Gazzetta dello Sport elenca tutte leestive già comunicate dalle squadre, lista alla ... locale Vipiteno (Bz), ore 18: SASSUOLO - Real Vicenza 12 luglio Moena (Tn), ore 17:- ...Il programma delleestive 7 luglio Salernitana - Jenback (a Jenbach, in Austria) 10 ...locale (a Santa Cristina in Val Gardena) Sassuolo - Real Vicenza (a Vipiteno) 12 luglio- ...La Fiorentina sta per preparare la nuova stagione: ecco la sede e le date del ritiro estivo, oltre alle amichevoli già in programma.Precampionato Serie A 2022-2023: raduni, ritiri e programma amichevoli estive. 12 luglio, 17.00 - Fiorentina-Real Vicenza 16 luglio, 16.15 - Triangolare Fiorentina, Brianza Olgitanese, Sanvitese 22 lu ...