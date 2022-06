Ambiente, 'Blue economy, ambiente e sostenibilità' al Porto Antico di Genova (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Labitalia) - A Genova, in occasione della Rolex Giraglia 2022, Arca Fondi Sgr e Banca Carige hanno organizzato al Porto Antico una tre giorni (16-17-18 giugno) dedicata al mare e alla sostenibilità ambientale e sociale. Al think talk 'Blue economy, ambiente e sostenibilità', svoltosi sabato sera presso l'Nh Marina di Genova, hanno partecipato istituzioni, realtà del Terzo Settore, il mondo dell'economia e delle imprese, per promuovere a 360 gradi i valori della sostenibilità. “Credo che la nostra industria debba essere in prima linea”, sostiene Ugo Loeser (ad di Arca Fondi Sgr) che aggiunge: “Gestiamo in Italia, come in industria del risparmio gestito, 2500 miliardi di risparmi e quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Labitalia) - A, in occasione della Rolex Giraglia 2022, Arca Fondi Sgr e Banca Carige hanno organizzato aluna tre giorni (16-17-18 giugno) dedicata al mare e allaambientale e sociale. Al think talk '', svoltosi sabato sera presso l'Nh Marina di, hanno partecipato istituzioni, realtà del Terzo Settore, il mondo dell'economia e delle imprese, per promuovere a 360 gradi i valori della. “Credo che la nostra industria debba essere in prima linea”, sostiene Ugo Loeser (ad di Arca Fondi Sgr) che aggiunge: “Gestiamo in Italia, come in industria del risparmio gestito, 2500 miliardi di risparmi e quindi ...

Adnkronos : Si è parlato di sicurezza e shipping, ricerca, ambiente e innovazione, nautica, portualità e crocieristico, pesca,… - fisco24_info : Ambiente, 'Blue economy, ambiente e sostenibilità' al Porto Antico di Genova: (Adnkronos) - A Genova, in occasione… - Gaebaldi : Dal Blue forum un manifesto per un’economia del Mare sostenibile - ROSACANINACLUB : Nella transizione ecologica l'impegno per l'ambiente passa dal valore delle persone - la Repubbl - - greenbluegedi : Nella transizione ecologica l'impegno per l'ambiente passa dal valore delle persone -