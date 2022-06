Amazon, tutti pazzi per il Made in Italy (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Spopolano i prodotti italiani su Amazon che attirano i consumatori stranieri per oltre la metà delle vendite totali del settore. Il colosso dell'e-commerce ha sottolineato che i 'Made in Italy Days' si sono rivelati un grande successo per le piccole e medie imprese italiane che vendono sugli store di Amazon. Grazie a questo evento, i clienti di Amazon nel mondo hanno avuto la possibilità di scoprire ed acquistare più di 8.000 offerte su prodotti originali Made in Italy, dando un impulso all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del nostro Paese e più del 50% delle vendite totali registrate in quattro giorni proviene dall'estero. Dal 30 maggio al 2 giugno i clienti Amazon di Italia, Spagna, Francia, Germania, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Spopolano i prodotti italiani suche attirano i consumatori stranieri per oltre la metà delle vendite totali del settore. Il colosso dell'e-commerce ha sottolineato che i 'inDays' si sono rivelati un grande successo per le piccole e medie imprese italiane che vendono sugli store di. Grazie a questo evento, i clienti dinel mondo hanno avuto la possibilità di scoprire ed acquistare più di 8.000 offerte su prodotti originaliin, dando un impulso all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del nostro Paese e più del 50% delle vendite totali registrate in quattro giorni proviene dall'estero. Dal 30 maggio al 2 giugno i clientidi Italia, Spagna, Francia, Germania, ...

