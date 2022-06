Alpro lancia la bevanda 100% vegetale “Shhh… Questo non è lat*e” (Di martedì 21 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il marchio Alpro si arricchisce di un nuovo prodotto, si tratta di Shhh… Questo non è lat*e, una bevanda 100% vegetale a base di avena, pensata per incontrare i gusti di quanti apprezzano il sapore del latte e allo stesso tempo prestano un’attenzione speciale alla sostenibilità.Shhh… Questo non è lat*e è un prodotto che risponde alla crescente consapevolezza dell’importanza dei comportamenti alimentari per la propria salute e quella del pianeta. “Si tratta di una bevanda che, pur simile nel gusto e nella texture al latte, ha un differente profilo nutrizionale. E’ un prodotto fonte di fibre, naturalmente povero di grassi saturi, a basso contenuto di zuccheri e con aggiunta di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il marchiosi arricchisce di un nuovo prodotto, si tratta dinon è, unaa base di avena, pensata per incontrare i gusti di quanti apprezzano il sapore del latte e allo stesso tempo prestano un’attenzione speciale alla sostenibilità.non èè un prodotto che risponde alla crescente consapevolezza dell’importanza dei comportamenti alimentari per la propria salute e quella del pianeta. “Si tratta di unache, pur simile nel gusto e nella texture al latte, ha un differente profilo nutrizionale. E’ un prodotto fonte di fibre, naturalmente povero di grassi saturi, a basso contenuto di zuccheri e con aggiunta di ...

