Allerta Poste | attenzione se ricevete questa telefonata

(Di martedì 21 giugno 2022) In prossimità della scadenza relativa al bancomat personale, si può essere contattati da un addetto; ma è soltanto una frode. Come avviene La tecnologia è un grande motore di facilitazione. Ci semplifica la vita; innanzitutto sollevando la nostra memoria dal tenere a mente tanti dati necessari ai servizi di utilità della nostra vita. Ma dobbiamo L'articolo proviene da Consumatore.com.

