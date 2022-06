Alex Sandro, clamorosa novità: deciso il futuro del brasiliano (Di martedì 21 giugno 2022) Una delle questioni da risolvere in questa sessione di mercato, per la Juventus, è quella di Alex Sandro il cui futuro sembra però deciso. Sessione di mercato estivo decisamente bollente quella che attende la Juventus; la società bianconera, per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, deve compiere una piccola rivoluzione portando avanti quanto fatto nella scorsa sessione invernale quando sono arrivati Vlahovic e Zakaria. Considerando l’imminente ritorno di Pogba (non è ancora ufficiale ma non sembrano esserci problemi) le operazioni necessarie sono quella per il difensore e l’attaccante visti gli addii di Chiellini e Dybala. A queste trattative, bisogna aggiungerne altre che potremmo definire di contorno e una riguarda Alex Sandro; cerchiamo di capire il futuro ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 giugno 2022) Una delle questioni da risolvere in questa sessione di mercato, per la Juventus, è quella diil cuisembra però. Sessione di mercato estivo decisamente bollente quella che attende la Juventus; la società bianconera, per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri, deve compiere una piccola rivoluzione portando avanti quanto fatto nella scorsa sessione invernale quando sono arrivati Vlahovic e Zakaria. Considerando l’imminente ritorno di Pogba (non è ancora ufficiale ma non sembrano esserci problemi) le operazioni necessarie sono quella per il difensore e l’attaccante visti gli addii di Chiellini e Dybala. A queste trattative, bisogna aggiungerne altre che potremmo definire di contorno e una riguarda; cerchiamo di capire il...

