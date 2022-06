Aldo Isi, Ad di Anas, nel board del Cedr, la Conferenza europea dei Direttori delle strade (Di martedì 21 giugno 2022) L’Amministratore delegato di Anas (Gruppo FS Italiane) Aldo Isi è il nuovo rappresentante Anas all’interno del Governing board della Conferenza europea dei Direttori delle strade (Cedr), l’Associazione europea che raggruppa 29 amministrazioni stradali europee. Il Cedr, attraverso la sua attività, mira a promuovere l’eccellenza nella gestione delle strade, favorendo il confronto e lo scambio di conoscenze tra le Amministrazioni Stradali circa la rispettiva governance e la gestione di questioni di interesse comune in campo stradale di tipo normativo, finanziario e tecnico; offre, inoltre, l’opportunità di networking con le Amministrazioni Stradali per la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) L’Amministratore delegato di(Gruppo FS Italiane)Isi è il nuovo rappresentanteall’interno del Governingdelladei), l’Associazioneche raggruppa 29 amministrazioni stradali europee. Il, attraverso la sua attività, mira a promuovere l’eccellenza nella gestione, favorendo il confronto e lo scambio di conoscenze tra le Amministrazioni Stradali circa la rispettiva governance e la gestione di questioni di interesse comune in campo stradale di tipo normativo, finanziario e tecnico; offre, inoltre, l’opportunità di networking con le Amministrazioni Stradali per la ...

